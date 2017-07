Opnieuw twee doden in onze regio

Stoffelijk overschot gevonden in Rijswijk

REGIO - Er zijn dit weekeinde in de regio opnieuw twee doden gevonden. Zaterdagochtend vroeg werd op de Van der Kooijweg in Rijswijk een dode gevonden. De politie doet onderzoek rond de plek in het Hoekpolderpark waar het stoffelijk overschot is aangetroffen.