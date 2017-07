Kiki Bertens bereikt finale Gstaad na opgave tegenstander

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens heeft zaterdag voor het tweede jaar op rij de finale bereikt van het WTA-toernooi in Gstaad. De 25-jarige Wateringse hoefde in de halve finales slechts één set te spelen. Haar Spaanse tegenstandster Sara Sorribes Tormo gaf met een armblessure op. Bertens had het eerste bedrijf met 6-1 gewonnen.

De Nederlandse was in de eerste set overtuigend in haar eigen servicegames. Ze brak de Spaanse in de vierde game en kwam 3-1 voor. Daarna was het het verzet van Sorribes gebroken. De 20-jarige Spaanse liet zich in de pauze behandelen aan haar arm, maar het mocht niet baten.In de finale van het Zwitserse graveltoernooi stuit Bertens op de Estse Anett Kontaveit, die in de andere halve finale duidelijk te sterk was voor de Tsjechische Tereza Martincova: 6-4 6-1. Kontaveit en Bertens speelden één keer eerder tegen elkaar; in augustus 2016 won de Estse in twee sets. De 21-jarige Kontaveit won dit jaar het grastoernooi in Rosmalen, ze is de huidige nummer 32 van de wereldranglijst en als derde geplaatst in Gstaad.Bertens verloor vorig jaar de eindstrijd van het toernooi van thuisspeelster Viktorija Golubic. De 25-jarige Wateringse is dit jaar als tweede geplaatst, hoewel ze drie plaatsen lager op de mondiale ranking staat dan Kontaveit.