Fietser geschept door HTM-bus op Duivelandsestraat Den Haag

De fietser werd geschept op de Duivelandsestraat in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een bus in de Haagse wijk Duindorp. Het ongeval gebeurde op de Duivelandsestraat, waar de man geschept werd door een HTM-bus.

Het slachtoffer is na het ongeluk nog enige tijd op het asfalt blijven liggen. Daar is hij door ambulancepersoneel op een vacuümmatras gefixeerd. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In de buurt is een traumahelikopter geland. Toch is het slachtoffer met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Door: Redactie Correctie melden