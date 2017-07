Bakker voor vierde keer trefzeker in achtste oefenzege ADO

DEN HAAG - De voorbereiding van ADO Den Haag op het nieuwe seizoen verloopt voorspoedig. Ook het achtste oefenduel van de Hagenaars werd zaterdag in winst omgezet. ADO versloeg in eigen stadion eerstedivisionist De Graafschap met 1-0.

In een gezapige eerste helft was ADO Den Haag de bovenliggende partij, maar wist de Haagse club het veldoverwicht niet in doelpunten om te zetten. Binnen een uur brak Danny Bakker de ban. Hij schoot een vrije trap feilloos langs De Graafschap-doelman Filip Bednarek. Het was de vierde opeenvolgende keer dat Bakker scoorde in een oefenwedstrijd.ADO-trainer Fons Groenendijk liet nieuwkomer Elson Hooi in de basis beginnen. De aanvaller was één van vijf spelers die in de 68ste minuut werden gewisseld. ADO vertrekt woensdag voor vijf dagen naar China . Daar speelt het zaterdag een oefenwedstrijd tegen Beijing EnterPrises. De wedstrijd begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.1-0 Bakker ('58).Zwinkels; David, Meissner, B. Kuipers ('68. Smith), Meijers; Bakker ('68. Amatkarijo), Gorter ('68. Van Kins), Duplan ('46. Marengo); Becker ('68. Ladan), Van der Heijden ('68. Ashmelash), Hooi ('68. Van Huffel).