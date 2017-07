Thiemo de Bakker geeft op in halve finale The Hague Open

Foto: The Hague Open

DEN HAAG - Het is tennisser Thiemo de Bakker zaterdag niet gelukt om de finale van The Hague Open te bereiken. De 28-jarige Westlander gaf bij een 4-3 achterstand in de eerste set geblesseerd op tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez. Hij schakelde in de openingsronde nog titelhouder Robin Haase uit op het Scheveningse challengertoernooi.



De Bakker, 465ste op de wereldranglijst, kampte met rug- en schouderklachten die hem ervan weerhielden om de halve eindstrijd te volbrengen. Een ronde eerder had hij indruk gemaakt door de Griek Stefanos Tsisipas in twee sets (6-1, 6-4) te verslaan.





In de finale neemt Garcia-Lopez (34) het zondag op tegen Ruben Bemelmans. De 29-jarige Belg klopte qualifier Marko Tepavac uit Servië: 6-2, 6-1. Bemelmans is de mondiale nummer 96, Garcia-Lopez staat 163ste op de wereldranglijst.





Door: Sportredactie