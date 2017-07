Tour de France: Van Baarle, De Kort en Leezer hebben finish in vizier

REGIO - Voor de drie wielrenners uit onze regio is het einde van de Tour de France nu echt in zicht. Dylan van Baarle, Koen de Kort en Tom Leezer volbrachten zaterdag de tijdrit in Marseille en mogen zich zondag opmaken voor de traditionele aankomst op de Champs-Élysées in Parijs.

Dylan van Baarle uit Zoetermeer bleek als 24ste de beste Nederlander in etappe 20. De renner van Cannondale-Drapac zette een tijd neer van 29,37 minuten. Daarmee moest hij één minuut en 22 seconden toegeven op de Poolse etappewinnaar Maciej Bodnar. Christopher Froome eindige als derde (28,21), waarmee de Brit zijn vierde Tourzege veiligstelde.'Het ging op zich best lekker. Ik was niet van plan om echt volle bak te rijden, maar uiteindelijk word ik toch meegesleept door het publiek', aldus Van Baarle bij de NOS. 'De afgelopen twee Alpenritten voelde ik me eigenlijk niet zo goed. Had ik best wel afgezien, beetje vermoeid. Maar ik ben er toch weer een doorheen gekomen.'Koen de Kort klokte in het voetbalstadion van Olympique Marseille aan de meet een tijd van exact 31 minuten. Hij werd uiteindelijk 91ste. 'Ik heb ervan genoten. Geweldig om zoveel mensen te zien en mijn naam zo vaak te horen. En dan die start en finish in dat stadion, fantastisch', schreef de Gouwenaar, in dienst van Trek-Segafredo, op Twitter.Tom Leezer (LottoNL-Jumbo) kwam tot een tijd van 32,39 en eindigde als 161ste. Zijn rit viel hem zwaar. 'Ik was even met mijn remmen aan het klooien', verklaarde de Westlander. 'Het doet toch zeer, het is toch warm, er stond best een smerig windje. En ik had hem niet verkend.'