Verkeer A12 tussen Gouda en Reeuwijk langzaam op gang na zwaar ongeluk

Het busje kwam ondersteboven tot stilstand op de A12 (Foto: AS Media) Het busje kwam ondersteboven tot stilstand op de A12 (Foto: AS Media)

GOUDA - Door een ongeluk op de A12 bij Waddinxveen zaterdagmiddag is de snelweg enige tijd afgesloten geweest in de richting van Utrecht. Inmiddels komt het verkeer weer op gang. Twee rijstroken tussen Gouda en Reeuwijk zijn nog dicht, 2 rijstrook zijn sinds 16.40 uur weer open. Dat meldt de ANWB. Een busje is verongelukt en ondersteboven op het asfalt tot stilstand gekomen.









Er is richting Utrecht een flinke file ontstaan. Op Twitter laten automobilisten weten dat ze moeten keren op de snelweg. Volgens de ANWB moeten weggebruikers rekening houden met vertraging. Het advies is om een andere route te kiezen, via Amsterdam (A4) en Alphen aan den Rijn (N11).





In het busje zou iemand bekneld zitten. Hulpdiensten bieden ter plaatse eerste assistentie. Een traumahelikopter is naar de plek gekomen waar het ongeluk gebeurd is. Volgens de ANWB zal het bergen van het voertuig nog tot 18.00 uur duren. Omrijden loont niet meer.Er is richting Utrecht een flinke file ontstaan. Op Twitter laten automobilisten weten dat ze moeten keren op de snelweg. Volgens de ANWB moeten weggebruikers rekening houden met vertraging. Het advies is om een andere route te kiezen, via Amsterdam (A4) en Alphen aan den Rijn (N11).

Door: Redactie Correctie melden