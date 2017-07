Gedragsregels moeten dodelijke fietsongelukken voorkomen

LEIDEN - Met deze zomermaanden trekken veel recreatieve wielrenners er op uit. Alleen of in groepjes, om de conditie op peil te houden. Soms met hoge snelheid. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Afgelopen week liep dat in Nederland drie keer fataal af.

De schrik zit er dan ook behoorlijk in bij de Leidse Ren- en Toervereniging Swift als er deze week een 77-jarige wielrenner uit Hillegom verongelukt. Wielrenner Leo van Leeuwen: 'Daar is iemand van ons wielergroepje langsgekomen terwijl het net was gebeurd. Dat maakt indruk ja, want het kan ons ook gebeuren.'Waarom het deze week drie keer mis ging is niet helemaal duidelijk, maar het advies is toch vooral goed op te letten. Vooral voor het autoverkeer, want dat scheert soms gevaarlijk langszij.De wielrenners hebben daarom gedragsregels. Onderweg waarschuwt men elkaar voor tegenliggers, drempels, paaltjes en stoplichten. Op die manier proberen ze gevaarlijke situaties te vermijden.Maar helemaal voorkomen dat lukt niet. Vallen hoort volgens wielrenner Henk Kern gewoon bij de wielersport: 'Je kan onderuit gaan door een gladde plek op de weg of een onverwachte kuil. Of dat je elkaar aanraakt, het voorwiel met het achterwiel. Dat risico neem je, daar ben je aan gewend. Maar je moet zoveel mogelijk voorkomen dat je in zo'n positie terechtkomt.'