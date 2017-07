Politie zoekt getuigen in zoektocht naar identiteit overleden man Hoekpolderpark

Stoffelijk overschot gevonden in Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de man die zaterdagochtend dood werd aangetroffen op de Van der Kooijweg in Rijswijk. Momenteel is alleen bekend dat het gaat om een blanke man van middelbare leeftijd. De recherche sluit niet uit dat de man door een misdrijf is omgekomen.





Agenten doen ook buurtonderzoek om meer informatie te verzamelen over het slachtoffer. Meer details kan de politie zaterdagmiddag nog niet naar buiten brengen.



Na de vondst van het lichaam om 05.00 uur sloot de politie de weg door het Hoekpolderpark af in verband met het onderzoek.

