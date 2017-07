Stomdronken; man bedreigt en beledigt agenten in Gouda

GOUDA - Een man die vrijdagavond iets te diep in het glaasje heeft gekeken werd door agenten aangehouden voor openbare dronkenschap. De man was het er niet mee eens, hij beledigde en bedreigde de agenten.

De man mocht zijn roes uitslapen in een politiecel. Na een verhoor is hij naar huis gestuurd met een dagvaarding. Hij moet zich binnenkort bij de politierechter verantwoorden, meldt de politie via Twitter.