Aardappel twisters en quesadillas; Scheveningse Pier overgenomen door foodtruckfestival

De Pier van Scheveningen. Foto: Archief

DEN HAAG - Aardappel twisters en ambachtelijke quesadillas. De Pier in Scheveningen staat zaterdag en zondag vol met foodtrucks tijdens de derde editie van het What The Fork festival.





Het foodtruck festival duurt het hele weekend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Naast ambachtelijke gerechten zijn er ook kraampjes met handgemaakte producten te vinden. Het hele weekend zullen er dj's en bandjes op de Pier aanwezig zijn. Er zijn ook speciale activiteiten voor kinderen. Zie hier een impressie.

