Aardappel twisters en quesadillas; foodtruckfestival strijkt weer neer op de Pier

De Pier van Scheveningen. Foto: Archief

DEN HAAG - Aardappeltwisters en ambachtelijke quesadillas. De Pier in Scheveningen staat zaterdag en zondag vol met foodtrucks tijdens de derde editie van het What The Fork festival. De zogenaamde foodfestivals komen als paddenstoelen uit de grond en de hype om buiten de deur te eten lijkt nogsteeds vollop gaande.

Foodtruckfestivals zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit het festivallandschap en ondanks het enorme aanbod blijven de festivals populair. Het is om die reden dat het What The Fork Festival dit weekend al voor de derde keer op de Scheveningse Pier te vinden is.



What The Fork duurt het hele weekend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Naast ambachtelijke gerechten en live muziek zijn er ook kraampjes met handgemaakte producten te vinden.



Door: Redactie Correctie melden