WK-droom spat uiteen voor waterpolosters Oranje

GZC Donk-speelster Nomi Stomphorst in actie op het WK. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Het wereldkampioenschap in Boedapest is uitgedraaid op een teleurstelling voor de Nederlandse waterpolosters. Ze verloren zaterdagavond in de tussenronde van Rusland: 11-10. Oranje ontbreekt daardoor in de kwartfinales en kan hoogstens nog negende worden.





Maar ondanks onder meer drie doelpunten van GZC Donk-speelster Nomi Stomphorst en twee treffers van Sabrina van der Sloot uit Gouda, lukte het Nederland niet om op voorsprong te komen. Sterker nog, nadat het derde kwart uitdraaide op een achterstand (10-8) kwam Oranje niet meer langszij.



WK-finale



Twee jaar geleden stond Nederland nog in de



LEES OOK: Waterpolosters Oranje naar tussenronde WK na nederlaag

Nederland zag na het eerste part (4-2) de Russische ploeg ver uitlopen. Toch maakte de ploeg van bondscoach Arno Havenga (voormalig speler en coach van het Goudse GZC Donk) een inhaalslag, waardoor Oranje aan het begin van de derde periode terugkwam tot 7-7.Maar ondanks onder meer drie doelpunten van GZC Donk-speelster Nomi Stomphorst en twee treffers van Sabrina van der Sloot uit Gouda, lukte het Nederland niet om op voorsprong te komen. Sterker nog, nadat het derde kwart uitdraaide op een achterstand (10-8) kwam Oranje niet meer langszij.Twee jaar geleden stond Nederland nog in de finale van het WK , maar toen greep de Verenigde Staten het goud. Daarop volgde vorig jaar een verloren EK-finale tegen Hongarije. Oranje ging vervolgens ten onder op het olympisch kwalificatietoernooi in Gouda, waardoor de Olympische Spelen werden gemist

Door: Sportredactie Correctie melden