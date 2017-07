Dieven stelen en slopen tuinkabouters in Oud Ade

OUD ADE - Twintig tuinkabouters zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag als sneeuw voor de zon verdwenen uit een voortuin aan de Abdij van Rijnsburglaan in Oud Ade. Volgens de politie kan het gaan om een grap, maar daar heeft de eigenaar geen boodschap aan.

Drie van de vermiste kabouters werden verderop in de straat in stukjes teruggevonden. De bewoner heeft aangifte gedaan van diefstal. Het politieteam Kaag en Braassem is nog op zoek naar getuigen.Veel mensen reageren boos en verdrietig op het nieuws. 'Iets kapot maken is nooit een grapje!! zo sneu!!', laat Danielle weten via Facebook. Ook George vindt het niet grappig; 'Als er drie stuk zijn is het geen grap meer. Een grap is als je ze verkeerd om zet of in een ludieke pose ofzo. Dit is vandalisme'. Rita daarentegen verdenkt het tuinkabouterbevrijdingsfront . Tips? meldt het de politie via 0900-8844.