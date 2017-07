Brand in Den Haag; bewoners niet thuis

Foto Regio 15

DEN HAAG - In een flat aan de Verisstraat in Den Haag heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er kwam veel rook vrij bij de brand.

De schade aan de woning is niet bekend. Volgens omstanders waren de bewoners van het appartement niet thuis. Regio 15 meldt dat enkele omliggende woningen tijdelijk ontruimd zijn. De oorzaak van de brand is niet bekend.