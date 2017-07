Boer schiet brandweer te hulp en haalt koe uit sloot

Foto Regio 15

SCHIPLUIDEN - Een koe die in een sloot in Schipluiden was gevallen, is zaterdagavond met veel moeite door de brandweer en de hulp van een traktor van een boer uit het water gehaald.

Wandelaars hadden de hulpeloze koe gezien en 112 gebeld. Het lukte de gearriveerde brandweerlieden niet om de koe weer op het droge te trekken. Er werd assistentie gevraagd van een kleine kraan. Voordat die arriveerde kwam een boer van een omliggende boerderij met een traktor en trok de koe met behulp van een touw aan de kant. Nieuwssite Regio 15 meldt dat de koe niets aan zijn avonteur heeft overgehouden. Ze graast weer in de weide alsof er niet gebeurd is.