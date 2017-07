Explosie blaast garagedeur eruit in Zoetermeer

Foto Regio 15 Foto Regio 15

ZOETERMEER - In een garage van een woonhuis aan de Schuddebeursstraat in Zoetermeer heeft zondag een explosie plaatsgevonden, waarna brand uitbrak. De garagedeur is eruit geblazen. Ook zijn de ramen van het huis kapot. Er zijn geen gewonden. De bewoners zijn op vakantie.

De gevel van het huis is ontzet. Na de explosie ontstond er een uitslaande brand, die de brandweer snel onder controle had. Een voor de garage geparkeerde auto vloog in brand. Een andere auto van de buren is ook beschadigd. De schade aan het huis is groot. Volgens de brandweer lag de garagedeur bij aankomst op een voor de deur geparkeerde auto.



Volgens buurtbewoners waren er meerdere explosies. Bouw en woningtoezicht van de gemeente Zoetermeer gaat de gevel onderzoeken. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun huis. Volgens de brandweer is de explosie ontstaan in een elektrisch apparaat.