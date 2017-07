Al 50 jaar op dezelfde camping: 'We kunnen hier heerlijk tot rust komen.'

DEN HAAG - Lida en Maarten Spaans uit Den Haag gaan al 50 jaar naar dezelfde camping. De twee hebben het er zo naar hun zin dat ze er na hun eerste keer kamperen er nooit meer zijn weggegaan. En dat werd zaterdag uitgebreid gevierd.

Voor Lida en Maarten kwam de huldiging als een verrassing. Ze wisten wel dat de eigenaren van de camping koffie kwamen drinken, maar toen ineens het animatieteam zingend voor de deur stond was het paar toch wel even ontroerd. De start van een dag vol feestelijkheden, waarbij het stel zelfs werd uitgenodigd voor een diner in een restaurant.50 jaar geleden trouwden Lida en Maarten en als huwelijksreis gingen ze naar camping Bovensluis in Willemstad. ‘We begonnen toen in een tent, maar na twee jaar hebben we de caravan aangeschaft’, laat Lida vrolijk weten. Sinds het echtpaar op de camping staat zijn ze er elk jaar geweest.Inmiddels hebben ze al drie generaties aan campingeigenaars meegemaakt. Ze ervaren dan ook een warme vriendschap met de huidige eigenaren. ‘Je groeit op met ze en dat schept een band.’Tegenwoordig komen ze er zelfs elke week. Op donderdag vertrekken ze naar de camping en verblijven daar dan voor het weekend. ‘Het is fijn om even weg te zijn uit de drukte van de stad. We kunnen hier heerlijk tot rust komen.’