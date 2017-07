Identiteit dode man Rijswijk bekend

Stoffelijk overschot gevonden in Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - De politie weet wie de man is, die dood gevonden werd in het Hoekpolderpark in Rijswijk. De politie deed zaterdag een oproep om achter de identiteit te komen. Zondagmiddag wordt de familie van het slachtoffer ingelicht.





De man werd zaterdagochtend om 5:00 uur gevonden in het natuurgebied. De politie sluit een misdrijf niet uit en is een groot onderzoek gestart. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend gemaakt.