Agent mishandeld na beëindigen feest

(foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij het beëindigen van een feest in muziekcentrum Musicon op de Soestdijksekade in Den Haag is zondagmorgen een politieagent mishandeld door een 19-jarige man uit Den Bosch. De man is samen met een 27-jarige man uit Meppel aangehouden.





De 19-jarige man was het hier niet mee eens en sloeg de agent. Ook de dronken 27-jarige man voldeed niet aan de vraag om de plek te verlaten. Beide mannen werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Daar bleek dat de man uit Meppel nog meerdere boetes open had staan.



De mishandelde agent heeft aangifte gedaan en is ondertussen weer aan het werk.



LEES MEER: Agenten mishandeld bij controle in Nootdorp

De politie kreeg gedurende de nacht verschillende meldingen van omwonenden dat er overlast was door het feest. Op het moment dat feestgangers vernielingen pleegden, besloten agenten in overleg met de beveiliging het feest te beëindigen.De 19-jarige man was het hier niet mee eens en sloeg de agent. Ook de dronken 27-jarige man voldeed niet aan de vraag om de plek te verlaten. Beide mannen werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Daar bleek dat de man uit Meppel nog meerdere boetes open had staan.De mishandelde agent heeft aangifte gedaan en is ondertussen weer aan het werk.