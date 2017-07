16-jarige scooterrijder overleden na ongeluk N206

16-jarige jongen komt om bij scooterongeluk N206 (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - De 16-jarige scooterrijder die in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond werd aangetroffen op de Provincialeweg N206 in Noordwijk is overleden. Dat maakte voetbalvereniging VV Foreholte in Voorhout, waar de jongen lid van was, bekend op haar website.





VV Foreholte schrijft op haar website enorm mee te leven met de familie van de jongen. ‘Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van het onbegrijpelijke verlies van zo’n jong leven.’



Bijeenkomst





De voetbalclub houdt zondag vanaf 13:00 uur een herdenkingsbijeenkomst in het clubhuis voor spelers, ouders en begeleiding van de B1, B2 en B3 . Vanaf 14:00 uur is iedereen welkom in het clubhuis die stil wil staan bij het overlijden van de 16-jarige jongen.



De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben of meer weten over het ongeluk.



