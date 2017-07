Weekoverzicht: Vakantie begonnen en niet iedereen weet van legitimatieplicht zwembaden

Het Zuiderparkbad (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In heel Nederland zijn de vakanties begonnen. De Reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Nog niet iedereen weet dat je je moet legitimeren in de zwembaden in Den Haag.