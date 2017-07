Bertens pakt vierde WTA-titel in Gstaad

Kiki Bertens in Gstaad. (Foto: ANP)

WESTLAND - Tennisster Kiki Bertens heeft zondag het WTA-toernooi van Gstaad op haar naam geschreven. De 25-jarige Westlandse was in de finale op het Zwitserse gravel te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland: 6-4 3-6 6-1. Bertens pakte haar vierde titel op de WTA Tour.

In Gstaad bereikte Bertens vorig jaar ook de finale, maar toen moest ze in drie sets buigen voor de Zwitserse Viktorija Golubic.



Eerder dit jaar won de pupil van coach Raemon Sluiter al het graveltoernooi van Neurenberg, dat ze vorig jaar ook had gewonnen. In 2012 zegevierde ze op het gravel in de Marokkaanse stad Fès.