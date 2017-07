Politie houdt 16-jarige jongen aan voor bedreiging met vuurwapen

DEN HAAG - Een 16-jarige jongen uit Rijswijk is zaterdagavond in de Pletterijstraat in Den Haag aangehouden door de politie. Hij zou iemand hebben bedreigd met een vuurwapen.

De politie kreeg ’s avonds een melding binnen van het slachtoffer dat hij zou zijn bedreigd door iemand in een rode jas. De agenten troffen vervolgens de 16-jarige jongen aan in de omgeving. Hij had een ijzeren staaf in zijn handen.Toen de agenten de verdachte aanhielden liet hij de staaf vallen. Op zijn lichaam bleek hij een vuurwapen te dragen. De jongen is door de agenten voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en het vuurwapen en de ijzeren staaf zijn in beslag genomen.Omdat de jongen minderjarig is, heeft de politie zijn ouders op de hoogte gebracht. Onderzocht wordt nog of het vuurwapen echt of nep is.