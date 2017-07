Hagenaar (22) bedreigt man met vuurwapen

DEN HAAG - Een 22-jarige Hagenaar is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden door de politie. De man bedreigde een 31-jarige man uit Enschede met een vuurwapen.

De man uit Den Haag liep ’s nachts in Enschede rond. Om 05.15 uur naderde hij zijn aanstaande slachtoffer en twee van zijn vrienden. Na een grote mond trok hij een vuurwapen richting de 31-jarige man uit Enschede.Toen een reactie van het drietal uit Enschede uit bleef nam hij de benen. Even later werd hij door agenten gearresteerd. Het wapen gooide hij tijdens zijn vlucht in een fontein, maar die werd al snel gevonden. Waarom de Hagenaar de man bedreigde is niet duidelijk.