Guillermo Garcia-Lopez wint 25ste editie van The Hague Open

Foto: Twitter (@TheHagueOpen)

DEN HAAG - De 25ste editie van The Hague Open is gewonnen door Guillermo Garcia-Lopez. De 34-jarige Spanjaard rekende zondag in drie sets af met zijn Belgische opponent Ruben Bemelmans: 6-1, 6-7, 6-2. Het is na 2006 de tweede keer dat hij zegevierde op het Scheveningse challengertoernooi.



Garcia-Lopez nam in de openingsset razendsnel een 5-0 voorsprong, waarna hij die met 6-1 naar zich toe trok. De voormalig nummer 23 van de wereld, inmiddels 163ste, leek vervolgens op weg naar een makkelijke overwinning. Daar stak Bemelmans echter een stokje voor.



De 29-jarige Belg keek tegen een 4-0 achterstand aan, maar liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden. Bemelmans - 96ste op de wereldranglijst - werkte zelfs een matchpoint voor Garcia-Lopez weg en sleepte daarna nog een tiebreak uit het vuur. Die won hij met 7-3.





Orde op zaken



Toch stelde Garcia-Lopez uiteindelijk orde op zaken. In de derde set herpakte hij zijn hoge niveau van eerder en gaf hij Bemelmans geen schijn van kans. Met een break bij 5-2 boekte de Spanjaard zijn tweede toernooizege op de Metsbanen.



Guillermo Garcia-Lopez volgt





Door: Sportredactie Correctie melden