Hond jaagt schapen de sloot in

ZOETERMEER - Een kudde schapen aan de Broekwegkade in Zoetermeer hoopten op een rustige zondag. Die wens werd bruut verstoord door een blaffende hond. De schapen zagen maar een oplossing en sprongen in het water.

De beesten konden niet meer op de kant komen en dreven in paniek rond. Voorbijgangers zagen het gebeuren en belden de brandweer. Een brandweerman sprong meteen te hulp en hielp de schapen op het droge.Het is de politie vooralsnog niet gelukt de veroorzaker van dit alles, een huski, te pakken te krijgen. Het is nog niet duidelijk of de hond een baasje heeft.