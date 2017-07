Eerste editie van Haags Beat Festival smaakt naar meer

Jan Akkerman op het Haags Beat Festival | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Met zo'n 800 bezoekers is de eerste editie van het Haags Beat Festival in het Zuiderpark aan het begin van de zondagavond al een succes. Organisator Alexander Serban sluit niet uit dat de laatste kaarten (zo'n 200) later vanavond ook nog over de toonbank gaan als George Baker, Rinus Gerritsen, Rob Bolland, Pat Smith en Evert Nieuwstede het festival afsluiten.

Eerder op de dag traden grote namen als Jan Akkerman & My Brainbox ft. Bert Heerink en Hallo Venray op in het openluchttheater van het Zuiderpark. Ondanks een enkele regenbui lieten de bezoekers het niet afweten.



Initiatiefnemer Alexander Serban sluit niet uit dat er volgend jaar een tweede editie komt van het Haags Beat Festival. Gitarist Jan Akkerman was volgens de organisatie erg positief over het nieuwe evenement.