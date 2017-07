Leezer lanceert Groenewegen naar zege in slotrit van Tour

'S-GRAVENZANDE - Met dank aan een fraaie lancering van de Westlandse wielrenner Tom Leezer heeft ploeggenoot Dylan Groenewegen de slotrit van de Tour de France op zijn naam geschreven. De sprinter van LottoNL-Jumbo zorgde daarmee voor de tweede Nederlandse ritzege van dit jaar in de Ronde van Frankrijk.

Hij hield op de Champs-Élysées in een massasprint de Duitser André Greipel en de Noor Edvald Boasson Hagen achter zich. Een week geleden zorgde Bauke Mollema nog voor de eerste Oranje-zege. De eindoverwinning van Chris Froome kwam zoals verwacht niet meer in gevaar. De 32-jarige Brit won de Tour voor de vierde keer.'We kregen heel veel kritiek dat het niet goed was en dan doen we het vandaag op de belangrijkste dag voor sprinters. We laten zien hoe het wel moet. Ik denk dat we de benen wel hebben laten spreken en iedereen de mond snoeren', aldus Groenewegen bij de NOS.Dylan van Baarle uit Zoetermeer (Cannondale-Drapac) finishte de slotetappe als 21ste. In het eindklassement bleef Gouwenaar Koen de Kort (Trek-Segafredo) hem net voor: zeventigste om 77ste.Leezer (in de laatste rit 149ste) hield al met al drie renners achter zich. Met een eindklassering op de 164ste plaats deed hij drieënhalve minuut minder lang over de Tour dan rodelantaarndrager Luke Rowe.