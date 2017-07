Meisje gewond na val van paard op strand 's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - De politie, de reddingsbrigade en een traumahelikopter werden zondagavond opgeroepen. Een amazone viel bij Slag Vlugtenburg op het strand van 's-Gravenzande van haar paard. Het meisje is naar een ziekenhuis vervoerd.

Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade had de jonge ruiter last van nek- en rugklachten. Het paard, volgens de woordvoerder eerder een pony, had haar van zich af gegooid.Het meisje kwam uit het Zuiden van het land. Hoe het nu met haar gaat is nog onduidelijk.