West Wekker: Explosie in woning Zoetermeer en Dennis gelukkig met zijn prinses

REGIO - Goedemorgen! Het is weer maandag en dat betekent dat we al het laatste nieuws weer voor je op een rijtje hebben gezet. Zo knalde er een garagedeur uit een woning in Zoetermeer na een explosie en kwamen de Maleisische autoriteiten met foto's van Dennis uit Lisse en zijn aanstaande, de Maleisische prinses Tunku Aminah.

In een garage van een woonhuis aan de Schuddebeursstraat in Zoetermeer heeft zondag een explosie plaatsgevonden, waarna brand uitbrak. De garagedeur is eruit geblazen.De grote dag nadert. Op 14 augustus trouwt Dennis Verbaas uit Lisse met zijn Maleisische prinses Tunku Aminah. Het paar schittert op verlovingsfoto's die afgelopen weekend werden vrijgegeven door de Maleisische autoriteiten.De politie, de reddingsbrigade en een traumahelikopter werden zondagavond opgeroepen. Een amazone viel bij Slag Vlugtenburg op het strand van 's-Gravenzande van haar paard.Met dank aan een fraaie lancering van de Westlandse wielrenner Tom Leezer heeft ploeggenoot Dylan Groenewegen de slotrit van de Tour de France op zijn naam geschreven.De 16-jarige scooterrijder die in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond werd aangetroffen op de Provincialeweg N206 in Noordwijk is overleden. Zijn voetbalclub, VV Foreholte, hield zondag een herdenkingsbijeenkomst in het clubhuis Het weer: Het wordt een koele dag met regelmatig buien. Het wordt maximaal 19 graden, dat is vrij koel voor deze tijd van het jaar.