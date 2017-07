Regen met bakken uit de lucht: 'Veel meer dan normaal in juli'

Dreigende lucht boven het Westduinpark in Den Haag. (Foto: Bianca de Bruin)

In Den Haag viel vannacht 17,5 millimeter neerslag. Ondanks de grote hoeveelheid water had de brandweer een relatief rustige nacht. Zowel bij brandweer Hollands Midden als Haaglanden kwamen nauwelijks meldingen van wateroverlast binnen. 'Het was niet zo erg als een paar weken geleden', zegt een woordvoerder van korps Haaglanden. Toen stond station Hollands Spoor onder water Evenementen in de regio hadden zondagavond te kampen met de vele hoeveelheid water. Zo werd het feest op de Stompwijkse Paardendagen eerder beëindigd vanwege het risico op onweer.En in Den Haag regenden bezoekers van het Haags Beat Festival nat. Hallo Venray maakte van de nood een deugd en nodigde het publiek uit om op het podium te komen schuilen voor de regen.Op de Architect Berlagelaan in Den Haag sloeg in een boom de bliksem in.Voorlopig zijn we nog niet van de buien af, verwacht Mizee. 'Maandag kunnen de buien zwaar zijn en er kan onweer en hagel bijzitten. Vanmiddag komt er ook wat zon bij. Pas vanavond en vannacht wordt het wat minder.'