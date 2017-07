Kamperen in de regen: 'Onze knuffels zijn nat'

LEIDSCHENDAM - Bij de één staat een plas water in de voortent, bij de ander heeft de tent het prima gehouden. Op camping Vlietland in Leidschendam hebben bezoekers zich door de regenachtige nacht geslagen. 'Het is koud en nat', zegt één van de kampeerders.

De regen en het onweer hebben in de nacht van zondag op maandag veel mensen uit hun slaap gehouden. Het kwam met bakken uit de lucht 'We hebben het droog gehouden. Niks aan de hand', zegt een man die zijn tentje onder een dichte partytent heeft opgezet. Hij zit aan het ontbijt van boterhammen met kaas. 'Voor de zekerheid hebben we het zo opgelost.'Op een kleine lekkage langs de tentstokken na, is het droog gebleven in de voortent van een man uit Oegstgeest. Hij is met zijn vrouw en kinderen op vakantie in Leidschendam. 'We hebben alles wel zo'n beetje gehad vannacht', zegt hij. Hij gaat later maandag even naar huis om te kijken hoe het er daar voor staat. 'Even de was doen en drogen. En dan daarna weer terug.'Bij de jongens Koen en Luuk ligt twee centimeter water in de voortent, er drijven slippers in. Ze zitten in pyjama op een luchtbed. 'De knuffels zijn een beetje nat', zegt één van de vrienden. Ze werden wakker door de regen, maar hebben toch goed geslapen. 'In drie minuten sliep ik.' Ze lijken niet erg onder de indruk van de plas water in hun voortent. 'Gewoon laten liggen', zegt een van de twee.Voorlopig zijn de campingbezoekers nog niet van de buien af, verwacht weerman Huub Mizee. 'Maandag kunnen de buien zwaar zijn en er kan onweer en hagel bijzitten. Vanmiddag komt er ook wat zon bij. Pas vanavond en vannacht wordt het wat minder.'