OM wil miljoenen 'plukken' van Haagse huisjesmelker

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie opent woensdag de jacht op de criminele miljoenen van Harry O.. Dan dient in de Haagse rechtbank een zogenoemde 'pluk-ze-zaak', tegen de huisjesmelker.

Het OM zal proberen een bedrag van bijna elf miljoen euro, 10.889.493, terug te krijgen van O. Volgens justitie heeft hij het geld verdiend met criminele activiteiten.Harry O. stond in 2015 terecht voor fraude met hypotheken, huurcontracten en witwassen. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.Naast de miljoenen van O. probeert justitie in de zelfde zaak ook miljoenen terug te krijgen van Sabitrie C. Justitie wil van hem een bedrag van 5.993.200 euro hebben.