Veel minder treinen bij Gouda door wisselstoring

Foto: John van der Tol

GOUDA - Van en naar Gouda rijden maandagochtend veel minder treinen. Dit komt door een wisselstoring, meldt de NS.

De extra reistijd kan oplopen tot drie kwartier. De NS verwacht dat de storing tot 10.30 uur duurt.



Reizigers tussen Den Haag/Rotterdam en Utrecht kunnen reizen via Schiphol. Tussen Den Haag en Woerden kunnen mensen omreizen via Leiden Centraal. Wie tussen Roosendaal en Utrecht reist, wordt geadviseerd om via Den Bosch te gaan.