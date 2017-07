Op Lowlands kun je daten met je DNA: 'Het is goed als er meer verschil is'

Beeld: LUMC

'We gaan DNA afnemen van stelletjes en singles. We willen kijken of het DNA van koppels meer van elkaar verschilt dan twee random personen', zegt onderzoeker Karin van der Tuin. 'Het is goed voor het nageslacht als er veel verschil is.' Onbewust ga je dus niet af op een familielid, want daarmee heb je veel DNA-overeenkomsten.Onbewust kiezen mensen vaak een partner die ze lekker vinden ruiken. 'Daarmee gaan we af op DNA dat anders is.' Omdat de lichaamsgeur tegenwoordig vaak wordt verdoezeld door deodorant of parfum, is het de vraag of je nog steeds een goede match vindt. 'Met het verdoezelen van de geur jagen we mogelijk de ideale partner weg.'Het DNA van de deelnemers wordt afgenomen op Lowlands en vervolgens bij het LUMC getest. 'De uitslag volgt achteraf.' Ook kijkt het LUMC dan of er singles zijn die goed bij elkaar passen. 'Dat zijn mensen die op een aantal punten in hun DNA het meest verschillend zijn.' Als ze dat willen, brengt het LUMC ze met elkaar in contact.Wordt DNA-daten de toekomst? 'Het is niet de heilige graal, maar we willen kijken hoe we het kunnen gebruiken.'Het LUMC is te vinden in LL Science tijdens Lowlands dat begint op 18 augustus.