Persoon in sloot Maasland omgekomen door ongeval

Foto: Regio15

DEN HAAG - De persoon die vrijdag aan de Herenwerf in Maasland in het water werd gevonden is door een noodlottig ongeval omgekomen. De politie geeft geen informatie over het slachtoffer.





Een voorbijganger ontdekte vrijdag het lichaam in een sloot op bedrijventerrein Oud Camp, langs de A20. Het bedrijventerrein werd deels afgezet en de politie deed onderzoek . Inmiddels is duidelijk dat het niet om een misdrijf gaat, maar om een ongeluk.