Pas op: zwemmen is niet overal even fris, je hebt kans op diarree

DEN HAAG - Jeuk, maagklachten, darmklachten... Het zijn zomaar wat nare gevolgen die je kunt overhouden aan zwemmen in open water. Op de meeste plekken bij ons in de buurt is er gelukkig niets aan de hand, maar op sommige plaatsen kun je maar beter geen duik nemen. Omroep West zet deze plekken voor je op een rij.

Zo kun bij op hetvoorlopig maar beter even aan de waterkant blijven. Hier is onlangs blauwalg ontdekt. Hierdoor loop je kans op maag- en darmklachten. Datzelfde geldt voor, het zuidelijk deel van de Kagerplassen bij Warmond. Aan de noordwestoever van hetbij Noordwijkerhout is ook blauwalg ontdekt.Een frisse duik bijin Den Haag kun je om dezelfde reden maar beter achterwege laten. De waterkwaliteit is daar ook niet goed momenteel, zo blijkt uit onderzoek. Een stukje verderop, bijin het Westland, is ook blauwalg ontdekt, net als bij dein Reeuwijk, hetin Zoetermeer en de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. Blauwalg is ook de boosdoener inin Rijswijk.In debij het Meijepark kun je ook maar beter niet gaan zwemmen. Ook daar is blauwalg ontdekt. Bij de zuidoever van degeldt hetzelfde advies, maar dat heeft een andere oorzaak. Er is ontdekt dat de zwemsteiger scherpe delen bevat, waaraan zwemmers zich kunnen bezeren. Ook ontbreekt een drijflijn om de zwemzone aan te duiden en af te schermen voor andere watersporten en scheepsvaart.Diezelfde problemen zijn er bijaan de Korssendijk in Gouda. Daar ontbreekt ook nog eens een waarschuwing dat je er niet veilig kunt duiken. Vooraan de Kanaalweg in Leiden geldt ook een negatief zwemadvies. De waterkwaliteit is daar zo slecht, dat je er grote kans loopt op maag- en darmklachten. Datzelfde geldt vooraan het Bieslandsepad in Delft. Wie geen zin heeft om te krabben , kan debij Nootdorp ook maar beter even mijden. Daar wordt zwemmen afgeraden vanwege de kans op zwemmersjeuk . Daar is een grote kan op huidirritatie. Ook bleek dat de norm voor de waterkwaliteit er recent is overschreden.Wie denkt veilig te zijn door voor een duik in zee te kiezen, komt bij debedrogen uit. Ook daar geldt een negatief zwemadvies vanwege de slechte waterkwaliteit. Ook hier is een extra rolletje wc-papier inslaan een goed idee, want ook hier zwemmen geeft een grote kans op maag- en darmklachten.Wie meer wil weten over de veiligheid van het zwemwater, kan daarvoor op een speciale website terecht. De provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat houden hier alles in de peiling.