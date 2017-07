Nieuwe zonneauto TU Delft: 'Het is een klein racemonster'

DELFT - Studenten van de TU Delft presenteren dinsdag hun nieuwste zonneauto, de Nuna9. 'Hij ziet er heel anders uit, het is een klein racemonster geworden', vertelt Sarah Bennink Bolt van het Delftse Nuon Solar Team.

De studenten hopen met de nieuwe zonneauto in oktober opnieuw de wereldtitel zonneracen in de wacht te slepen . 'Afgelopen weekeinden hebben we er rondjes mee gereden. Hij doet het heel erg goed. Ook bij hoge snelheden', aldus Bennink Bolt.Het studententeam verdedigt half oktober de wereldtitel zonneracen tijdens de tweejaarlijkse wedstrijd Bridgestone World Solar Challenge in Australië. De deelnemers moeten ongeveer 3000 kilometer door de Australische woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. De Delftste studenten hebben de race al zes keer gewonnen.De studenten krijgen deze editie wel met strengere regels te maken. Zo mogen alleen de coureurs nog tijdens de wedstrijd aan de auto sleutelen of een band verwisselen. Eerder mocht het hele team dit doen. Dat maakt het volgens Bennink Bolt extra zwaar, zeker met temperaturen die kunnen oplopen tot ver boven de 40 graden.Ook moeten de zonneauto's het met een derde minder zonnepanelen doen vergeleken met de vorige wedstrijd. 'Dat is ook mogelijk omdat de technologie is verbeterd. De auto's gaan efficiënter met energie om', vertelt Bennink Bolt.