Meer Hagenaars hebben last van drugshandel of drugsgebruik

DEN HAAG - Van alle Hagenaars boven de 15 jaar heeft 5,9 procent veel last van drugshandel of drugsgebruik in de buurt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat is meer dan drie jaar geleden, toen 3,8 procent van de Hagenaars aangaf veel overlast te ervaren. Het CBS deed onderzoek in alle gemeenten die meer dan 70.000 inwoners hebben.In Gouda gaf 4,2 procent van de ondervraagden aan veel overlast te hebben. In 2013 was dat 4,3 procent. De meeste problemen in Nederland waren er volgens de ondervraagden in Roosendaal. Daar heeft 13,1 procent van de inwoners veel last van drugs.2013: 3,4 procent, 2016: 2,5 procent2013: geen cijfers, 2016: 2,2 procent2013: 4,3 procent, 2016: 4,2 procent2013: 4,8 procent, 2016: 3,6 procent2013: 1,3 procent, 2016: 2,3 procent2013: 3,8 procent, 2016: 5,9 procent2013: 2,8 procent, 2016: 1,3 procent2013: 2,9 procent, 2016: 2,9 procent