Route Varend Corso zonder explosieven

Foto: John van der Tol

NAALDWIJK - Goed nieuws voor het Varend Corso: er liggen geen explosieven in de Naaldwijksevaart in Naaldwijk. Dat meldt mediapartner WOS. Een alternatieve route voor het corso is daarom niet nodig.





Tijdens werkzaamheden bij de Galgebrug in Naaldwijk werd begin deze maand een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie maakte het explosief onschadelijk De Naaldwijksevaart vormt een deel van de route van het Varend Corso tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande. Daarom liet de provincie een gespecialiseerd bureau onderzoek doen naar de aanwezigheid van meer explosieven.Maandag maakte de provincie bekend dat de vaart bij de brug vrij is van explosieven . Het corso kan dus gewoon passeren.Volgens de aannemers die aan het werk zijn rondom de Galgebrug vormen de werkzaamheden ook geen problemen voor het corso.

