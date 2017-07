Haagse parkeerplekken veranderen één dag in parkjes

DEN HAAG - Wat kan je allemaal doen met een parkeerplaats? Veel meer dan alleen parkeren, dacht een Amerikaans designbureau. Parkeerplekken kunnen namelijk makkelijk worden omgetoverd tot kleine openbare parkjes. Dit creatieve initiatief gaat sinds 2005 door het leven als Parking Day. Op 15 september komt het naar Den Haag.

Parking Day werd vorig jaar in Rotterdam gehouden, en dat beviel volgens de organisatie zo goed dat er nu een vervolg aan wordt gegeven in Den Haag. Het idee achter het evenement is dat buurtbewoners elkaar buiten, op straat, spontaan kunnen ontmoeten, en elkaar beter leren kennen. De organisatie zorgt voor pilonnen voor de veiligheid en afbakening van de parkeerplek, en een grote grasmat.Veertig parkeerplekken in het Haagse centrum veranderen die dag in mini-parkjes. De gekozen parkeerplekken liggen langs twee routes. De eerste route loopt vanaf station Hollands Spoor via de Stationsstraat en Wagenstraat, naar het winkelhart van Den Haag. De tweede route loopt door het Haagse Hofkwartier, bij de paleistuinen.Automobilisten moeten dus een rondje extra rijden op zoek naar een geschikte parkeerplaats. Toch verwacht Parking Day weinig overlast: 'Cijfers wijzen uit dat straatparkeerplaatsen nooit 100 procent bezet zijn, en het is uiteindelijk maar voor één dag.'Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september aanmelden via het e-mailadres info@parkingdaydenhaag.nl, of kunnen kijken op de website