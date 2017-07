Rijdende rukker krijgt alleen een waarschuwing: 'Het was een manier om me te ontspannen'

DE ZILK - Een 36-jarige man uit Heemstede die zich half hangend uit zijn auto in De Zilk en Lisse aftrok, wordt door de politierechter weggestuurd met alleen een waarschuwing. Hij kreeg slechts een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur, die hij pas hoeft uit te voeren als hij weer in de fout gaat.

Eind vorig jaar zagen schoolgaande meisjes aan de Zilkerduinweg in de Zilk hoe de Heemsteder zich vroeg in de ochtend bij zijn auto bevredigde. De masturbatie-act herhaalde hij aan de Loosterweg in Lisse.Daar was een fietsende vrouw ongevraagd toeschouwer van. De politie wist achter de identiteit van de 'rukker' te komen. Nu moest hij de politierechter in Den Haag verschijnen.'Het was een manier om mij te ontspannen voordat ik naar mijn werk ging', verklaart de Heemsteder over zijn uitspattingen. Hij had moeite met de grote stress destijds op zijn werk, vertelt de bedeesde man. Dat hij de schoolgaande meisjes de stuipen op het lijf had gejaagd , realiseerde hij zich pas na zijn aanhouding. 'Ik realiseerde me eerder niet dat het zo’n indruk kan maken. Ik zou het vreselijk vinden als het mijn dochters zou overkomen.'De officier van justitie eiste tijdens de zitting een werkstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Dat betekent dat hij nog altijd dertig uur onbetaalde arbeid zou moeten verrichten.De rechter besloot aan het eind van de zitting dat de man helemaal niet hoeft te gaan werken. Ze is onder de indruk van de spijtbetuiging van de Heemsteder. 'Dit lijkt een incident te zijn, een eenmalige misstap.' Daarbij houdt de rechter er ook rekening mee dat de man nog nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. 'Dit hoeft niet direct afgestraft te worden.'De verdachte vertelde dat zijn vrouw ook niet erg blij was met zijn escapades aan de Zilkerduinweg in De Zilk en de Loosterweg in Lisse. 'Het heeft een litteken achtergelaten in mijn huwelijk.'