Stelen van 91-jarige levert 7 maanden cel op

Dat meldt Omroep Gelderland . Na de diefstal plunderden ze de rekening van de vrouw. In totaal namen ze 1250 euro op. Volgens de rechter gingen de twee expres naar het appartementencomplex van het slachtoffer. 'Dit toont aan dat de man het doelbewust op een kwetsbaar slachtoffer had gemunt en dat wordt hem zwaar aangerekend', oordeelt de rechter.Het OM had eerder een half jaar cel geëist. De rechter doet daar een maand bij omdat de Benthuizenaar eerder is veroordeeld voor diefstal.