ADO Den Haag legt proefspeler Melvyn Lorenzen voor 2 jaar vast

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich maandag versterkt met Melvyn Lorenzen. De aanvaller uit Oeganda tekent een contract voor twee seizoenen. Hij speelde de afgelopen jaren voor het Duitse Werder Bremen.

Lorenzen was begin juli al op proef bij ADO Den Haag. De aanvaller liet in de oefenwedstrijd tegen Lugdunum een degelijke indruk achter. Tot een overeenkomst kwamen beide partijen toen niet. 'Na mijn proefperiode duurde het even voordat de verbintenis rondkwam, maar ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen', reageert hij op de site van ADO Den Haag.De 22-jarige Lorenzen, die de Duitse en Oegandese nationaliteit heeft en één keer uitkwam voor het Oegandes nationale eftal, speelde 54 wedstrijden in het tweede elftal van Werder Bremen. In de hoofdmacht kwam hij tot elf optredens, daarin scoorde hij één keer. Hij debuteerde in 2013 bij Werder als vervanger van de Haagse buitenspeler Eljero Elia.