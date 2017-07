Celstraffen voor groep tieners die homoseksuele mannen beroofde

DEN HAAG - De zes jongens die vorig jaar in Naaldwijk drie homoseksuele mannen hebben beroofd, zijn maandag veroordeeld tot celstraffen. Vijf verdachten waren minderjarig tijdens de berovingen, zij zijn veroordeeld tot jeugddetentie.

De enige meerderjarige verdachte, Nivetshun A. (19), kreeg 17 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij is de enige van de groep die nog terug de cel in moet, aldus de rechter.De jongens kwamen met hun slachtoffers in contact via een chatsite voor homo's. De mannen dachten af te spreken met een minderjarige jongen die zijn eerste ervaringen op wilde doen in de herenliefde. Maar in plaats daarvan werden mannen in Naaldwijk opgewacht en met geweld beroofd door de groep.Het Openbaar Ministerie had de groep aangemerkt als criminele organisatie. Maar volgens de rechter was er van een echte organisatie geen sprake: 'De verdachten hadden na drie weken namelijk al over van alles ruzie en ze wilden ook eigenlijk niet meer met elkaar verder.'De zitting in de Haagse rechtbank was maandag drukbezocht. Naast zes advocaten en vier verdachten was er ook veel familie meegekomen. Bij sommige ouders was er opluchting dat hun zoon niet meer de cel in hoefde. Bij familie van de enige meerderjarige verdachte waren er tranen.