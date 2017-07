Voor deelnemers Strand6daagse maakt druilerig begin niet uit: 'Het is een grote familie'

Wandelaars op het strand (Foto: archiefbeeld Omroep West)

WASSENAAR - Uit alle windstreken van het land zijn wandelaars maandag begonnen aan de Strand6daagse. In zes verschillende etappes lopen de deelnemers van Hoek van Holland tot Den Helder. De eerste tussenstop is op een camping in Wassenaar.





Ook uit Venlo, Den Helder, het Achterhoekse Lochem en zelfs uit Australië lopen deelnemers mee. In totaal stonden 720 wandelaars aan de start. De tocht is zo'n 140 kilometer lang.



De start om 8.00 uur verliep droog, maar binnen een uur begonnen de eerste buien te vallen. Voor de wandelaars maakt het weinig uit, 'want het is hier een grote familie', aldus een loopster uit het Gelderse Zutphen.

