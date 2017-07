Twintiger drinkt zes keer te veel en rijdt fietser (73) aan

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Een 23-jarige man heeft zaterdagochtend een 73-jarige fietser aangereden in Hazerswoude-Rijndijk. De beginnende bestuurder bleek meer dan zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben.

De beschonken bestuurder vertrok rond 9.30 uur met zijn auto vanaf een oprit op de Hoge Rijndijk en zag de fietser over het hoofd. Toen bleek dat hij veel te veel gedronken had, is zijn rijbewijs ingenomen.De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.