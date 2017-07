Rauwe melk van de tap populair in Maasland

MAASLAND - Een boer hoeft allang niet meer op zijn krukje te zitten om zijn koeien te melken, dat gaat op de meeste boerderijen met grote machines. Maar wat er daarna met de melk gaat gebeuren verschilt wél op steeds meer plekken. Het wordt steeds populairder om zelf je melk te tappen voordat het naar de fabriek gaat en rauw te drinken. Op boerderij Hoeve Bouwlust in Maasland staat zo'n tap.

'Rauwe melk is veel lekkerder dan gekookte melk, het heeft veel meer smaak' zegt boer Peter de Vette van Hoeve Bouwlust. 'Daarbij heeft het ongekookt ook andere eiwitten die goed voor je zijn. Op de boerderij van De Vette staat de enige tap in Nederland waar je speciale melk kunt tappen, namelijk melk van koeien met een A2-gen. In dit gen zitten eiwitten die ook voor mensen met een melkintolerantie of allergie verteerbaar zijn.Maar het is niet alleen maar goed en lekker. Volgens de Voedsel en Warenautoriteit kan rauwe melk ziekmakende bacteriën bevatten zoals salmonella. Patricia Schutte van het voedingscentrum in Den Haag: 'Het koken of pasteuriseren van melk heeft een belangrijke reden en dat is om die bacteriën te doden. Mensen die baat hebben bij deze melk met het A2-gen kunnen er zelf voor kiezen dat risico te lopen. Wij adviseren alleen dat ze het beter kunnen koken. Zeker voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, jonge kinderen, zieken of ouderen is het aan te raden dit advies te volgen omdat zij nog minder snel van zo'n bacterie kunnen herstellen.'Naast de melktap van De Vette hangt een groot bord waarop staat dat je de melk voor gebruik eerst moet koken. Dit bord is volgens de wet verplicht. 'Maar ik denk dat een grote minderheid dit ook echt doet,' aldus De Vette. 'De meeste klanten die langskomen drinken het gewoon ongekookt.'De Vette ziet de populariteit toenemen. Zijn tap wordt dagelijks gebruikt. 'Het is iets unieks in de markt. Ik merk dat mensen van ver komen om deze melk te kunnen drinken. Zo is er een man uit Amersfoort die regelmatig zo'n 8 liter komt halen voor zijn zoontje met een bepaalde eiwitallergie. Mensen moeten inderdaad zelf nadenken of ze het risico willen lopen ziek te worden. Maar ik heb het nog nooit mis zien gaan in het jaar dat het hier nu staat.'