Katwijker aangehouden voor vechtpartij in Hoofddorp

(Foto: ANP)

KATWIJK - Een 23-jarige man uit Katwijk is zondagavond in Hoofddorp aangehouden. Hij was aan het vechten met een 48-jarige man uit Hoofddorp die met een mes stond te zwaaien.





Met een bijtwond werd hij vervolgens eerst in het ziekenhuis behandeld voor hij naar het politiebureau kon worden gebracht. De Hoofddorper moest met pepperspray tot bedaren worden gebracht. Beide mannen zitten vast op het politiebureau.



LEES OOK: Jongens opgepakt voor zware mishandeling tijdens 's-Gravenzandse feestweek

Agenten kwamen af op een melding van de vechtpartij. De Katwijker sloeg op de vlucht toen hij de politie zag. Hij werd in een tuin aangehouden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De man reageerde niet toen agenten hem riepen. Een politiehond werd op hem afgestuurd.Met een bijtwond werd hij vervolgens eerst in het ziekenhuis behandeld voor hij naar het politiebureau kon worden gebracht. De Hoofddorper moest met pepperspray tot bedaren worden gebracht. Beide mannen zitten vast op het politiebureau.

Door: Redactie Correctie melden